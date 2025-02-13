Запрет микроквартир может распространиться на всю Россию, считает аналитик

«Мы давно говорили о том, что строительство таких квартир должно быть строго регулируемо. Но был выбран мягкий путь, и сегодня каждый регион имеет возможность самостоятельно принять решение о запрете или разрешении строительства студий. Москва, Московская область уже запретили. Думаю, что постепенно мы увидим такую тенденцию в масштабе всей страны», — сказал он.
Согласно данным «Дом.РФ», в стадии строительства на данный момент находятся примерно 2,3 миллиона квартир, 53% из них — студии и однокомнатные квартиры, 33% — двухкомнатные квартиры.
«То есть более 85% — квартиры комнатностью две комнаты и менее. При этом в структуре домохозяйств преобладают семьи с одним-двумя детьми. Для них проживание в однокомнатной квартире, конечно, не лучший вариант. Но при выборе квартир они, конечно, исходили из финансовых возможностей. И застройщики резали площадь квартир, чтобы сделать по цене более доступными эти варианты», — сказал Гольдберг, объясняя популярность студий.
Рост предложения микроквартир был характерен для столичных регионов, прежде всего для Москвы, Санкт-Петербурга, возможно еще для Краснодара. Студии занимали достаточно большую часть рынка, подытожил он.