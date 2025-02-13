Венгрия инвестирует €320 млн в строительство нефтепровода в Сербию

Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Завод в Сазхаломбате, находящийся примерно в 30 км к югу от Будапешта, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии и использует в основном российское сырье, поступающее по южной ветке нефтепровода «Дружба».