Венгрия инвестирует €320 млн в строительство нефтепровода в Сербию

Он отметил, что венгерские инвестиции в этот проект составят «примерно €320 млн за три года». «Сейчас мы ведем переговоры о заключении контракта, который будет гарантировать использование нового нефтепровода», — сказал глава МИД на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
Сийярто уточнил, что мощность этой магистрали составит около 5 млн тонн в год. По его словам, уже проведено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает прокладку труб длиной 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также строительство контрольно-измерительной станции на границе между двум странами.
Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Завод в Сазхаломбате, находящийся примерно в 30 км к югу от Будапешта, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии и использует в основном российское сырье, поступающее по южной ветке нефтепровода «Дружба».
Осуществлением проекта занимаются MOL и сербская компания Transnafta. Он будет иметь важное значение для обеих стран с учетом повышения стоимости транзита сырья Украиной и Хорватией.
Транзит газа
«Можно без преувеличения сказать, что энергетическая безопасность Венгрии невозможна без Сербии, а энергетическая безопасность Сербии невозможна без Венгрии», — подчеркнул Сийярто. Он напомнил, что Венгрия получает через Сербию российский газ, поступающий по трубопроводу «Турецкий поток». В 2024 году по этому маршруту был поставлен рекордный объем топлива — 7,6 млрд куб. м.
«Сербия неоднократно демонстрировала, что является надежной транзитной страной. Мы можем быть абсолютно уверены, что с поставками природного газа в Венгрию через Сербию все в порядке. Это очень важно, потому что, к сожалению, не все наши соседи являются надежными транзитерами», — сказал министр, имея в виду отказ Украины от продолжения транзита российского газа.
Он также заявил, что Венгрия рассматривает санкции США, введенные в январе против российских нефтегазовых компаний, как «политическую месть» администрации Джо Байдена. В санкционный список попала также компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), мажоритарными акционерами которой являются «Газпром нефть» и «Газпром».
Сийярто отметил, что это привело к росту цен на энергоносители в Центральной Европе. «К счастью, сегодня в Соединенных Штатах есть президент, который видит в нашем регионе не врага, а друга, и мы надеемся, что сможем разрешить эту ситуацию в краткосрочной перспективе», — сообщил глава МИД.