В России впервые за шесть лет пересмотрели ставки отчислений за музыку

В соответствии с законом РАО — это закрытая организация, которая не публикует свои отчеты, а потому судить об экономической целесообразности пересмотра ставок сложно, рассуждает организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Невозможно сейчас оценить и то, как именно новый порядок отразится на заработках выступающих артистов. «Но вполне логично, что авторы начнут зарабатывать больше, — считает Бабич. — Тут важно понимать, что РАО в период пандемии пошло навстречу бизнесу и заморозило пересмотр тарифов “до лучших времен”. За шесть лет цены на продукты в магазинах изменились намного сильнее, чем сейчас изменится ставка РАО. А авторы ходят в те же магазины, что и зрители в зале».