Почему в России закрылись валютные пункты: что будет с рублем после разговора Путина и Трампа

На фоне новостей о телефонном разговоре президентов России и США, российский рынок значительно вырос. Индекс IMOEX2, отражающий динамику валютного рынка, показал рост на 5,78%, достигнув отметки 3200,34 процентных пункта 12 февраля. На следующий день, индекс Мосбиржи продолжил рост, увеличившись на 6,35% до 3217,75 пунктов. URA.RU рассказывает, что будет с российским рублем в ближайшее время по данным российских финансистов. Те в разговоре с РБК предполагают, что потенциальное ослабление санкций, наоборот, негативно скажется на рубле.