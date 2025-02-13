В Нигере заявили, что вместе с Алжиром и Нигерией хотят поскорее построить газопровод

РАБАТ, 13 февраля. /ТАСС/. Алжир, Нигер и Нигерия стремятся к скорейшей реализации проекта строительства Транссахарского газопровода (TSGP). Об этом заявил министр нефти Нигера Сахаби Умару после встречи с алжирским президентом Абдельмаджидом Теббуном.
Министр заверил, что «Нигер привержен реализации проекта Транссахарского газопровода ускоренными темпами, учитывая его важность с точки зрения развития для народов региона», сообщает алжирское радио.
11 февраля Алжир, Нигер и Нигерия подписали в алжирской столице несколько соглашений, направленных на ускорение реализации проекта TSGP. Среди подписанных документов — договор на обновление технико-экономического обоснования проекта и договор о встречных поставках.
«Теперь у нас есть средства и инструменты, которые позволят нам двигаться вперед. Каждое государство стремится внести свой вклад в реализацию этого комплексного проекта ускоренными темпами, поскольку он выгоден для наших народов», — подчеркнул Умару.
Как ранее отметили представители комитета проекта, TSGP — это «стратегическая инициатива по строительству континентального газопровода для транспортировки природного газа из Нигерии через Нигер в Алжир для экспорта на европейские рынки и в другие страны мира».
Газ для Европы
Соглашение о строительстве Транссахарского газопровода протяженностью более 4 тыс. км для транспортировки газа из Нигерии в Алжир через Нигер было подписано властями трех стран еще в 2009 году. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась, в том числе из-за деятельности повстанческого Движения за освобождение дельты Нигера. На момент заключения соглашения суммарный объем инвестиций в проект оценивался в $10 млрд.
В июле 2022 года на фоне энергетического кризиса в Европе Алжир, Абуджа и Ниамей подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода. Он протянется с юга Нигерии до севера Алжира, а оттуда газ будет поступать в Европу через уже имеющуюся газопроводную систему. Планируемая мощность Транссахарского газопровода — 30 млрд куб. м газа в год.
Как заявили августе 2024 года в Министерстве нефти Нигера, после введения в эксплуатацию Транссахарский газопровод будет снабжать международный рынок, включая Европу, газом, добываемым в Алжире, Нигере и Нигерии.