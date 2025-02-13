В Нигере заявили, что вместе с Алжиром и Нигерией хотят поскорее построить газопровод

В июле 2022 года на фоне энергетического кризиса в Европе Алжир, Абуджа и Ниамей подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода. Он протянется с юга Нигерии до севера Алжира, а оттуда газ будет поступать в Европу через уже имеющуюся газопроводную систему. Планируемая мощность Транссахарского газопровода — 30 млрд куб. м газа в год.