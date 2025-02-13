В ГД внесли законопроект о льготном кредите на покупку жилья для семей с детьми

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина внесла на рассмотрение Госдумы проект базового закона о предоставлении льготного государственного кредита на ремонт, покупку и строительство жилья для молодых семей, многодетных семей и семей участников специальной военной операции. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.
Согласно проекту закона, молодым семьям, семьям участников СВО, имеющим детей, а также многодетным семьям будет предоставляться льготный государственный кредит на строительство, ремонт или приобретение жилья по ставке не выше 6% годовых при условии, что оба супруга или единственный родитель являются гражданами РФ. Предполагается, что государство будет оказывать поддержку таким семьям при погашении задолженности по льготному государственному кредиту.
Проектом базового закона предлагается установить, что государство будет оплачивать 10% от суммы задолженности молодым семьям при рождении первого ребенка, 20% — при рождении второго ребенка. Для семей участников СВО размер погашаемой государством суммы составит 40% от задолженности при наличии одного ребенка, 60% — при наличии двух детей. Многодетным семьям финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготному государственному кредиту будет оказываться в размере 75% от задолженности при наличии трех детей. Если у многодетной семьи более четырех детей, то государству предлагается оплачивать полную сумму задолженности.
«Данный законопроект призван привлечь дополнительные средства федерального бюджета к решению жилищных проблем российских семей с детьми, повысить их уровень жизни и, главное, стимулировать рождаемость», — следует из пояснительной записки.
Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, расходы федерального бюджета на реализацию законопроекта посчитать затруднительно. «Они будут зависеть от многих факторов: численности семей с детьми всех категорий, численности рожденных детей, объемов ипотечных кредитов и задолженностей по ним», — говорится в документе.