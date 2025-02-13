В ГД внесли законопроект о льготном кредите на покупку жилья для семей с детьми

Проектом базового закона предлагается установить, что государство будет оплачивать 10% от суммы задолженности молодым семьям при рождении первого ребенка, 20% — при рождении второго ребенка. Для семей участников СВО размер погашаемой государством суммы составит 40% от задолженности при наличии одного ребенка, 60% — при наличии двух детей. Многодетным семьям финансовая помощь государства в погашении задолженности по льготному государственному кредиту будет оказываться в размере 75% от задолженности при наличии трех детей. Если у многодетной семьи более четырех детей, то государству предлагается оплачивать полную сумму задолженности.