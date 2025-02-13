В АКОРТ назвали продукты, которые подешевели в январе

«Динамика цен на социально значимые продукты питания в торговых сетях в январе 2025 года замедлилась втрое по сравнению с декабрем, в том числе благодаря усилиям ретейлеров по сдерживанию цен и удержанию предельно низких наценок на продовольственные товары первой необходимости. Обеспечение населения качественными товарами по максимально доступным ценам остается приоритетной задачей федеральной розницы на 2025 год», — сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, слова которого приводятся в релизе.