Турция поддержит выгодные проекты по доставке газа после остановки транзита

«В Европе существуют серьезные ожидания относительно получения природного газа. Мы в свою очередь проводим различные исследования, связанные как с импортом, так и с экспортом газа. Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с нашим президентом. Словакия попала в определенную ситуацию в связи с прекращением транзита газа через Украину. Мы им помогли и обеспечили с 1 февраля доставку газа из Турции. Если какой-либо проект [связанный с поставкой газа] представляет ценность для Турции и определенных стран [в Европе], если он выгоден, то Турция обязательно поддержит такой проект», — приводит высказывания министра агентство Anadolu.