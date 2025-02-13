Трамп потребовал у Reuters вернуть выплаченные ему Вашингтоном средства

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы агентство Reuters вернуло выплаченные ему американским правительством денежные средства.
«Верните деньги сейчас же», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Ранее глава ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что Вашингтон платил международному информационному агентству Reuters «миллионы долларов за введение в заблуждение». Предприниматель назвал деятельность агентства «полнейшим мошенничеством».
Маск был назначен на пост главы DOGE по решению нового президента США Дональда Трампа. Сразу после инаугурации американского лидера 20 января ведомство приступило к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. С подачи Маска была приостановлена деятельность Агентства США с целью его дальнейшей реорганизации.