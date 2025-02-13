Трамп потребовал у Reuters вернуть выплаченные ему Вашингтоном средства

Маск был назначен на пост главы DOGE по решению нового президента США Дональда Трампа. Сразу после инаугурации американского лидера 20 января ведомство приступило к масштабной проверке трат бюджета США. В общей сложности Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн. С подачи Маска была приостановлена деятельность Агентства США с целью его дальнейшей реорганизации.