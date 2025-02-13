Трамп начнет вводить «взаимные пошлины» 13 февраля

«Прошли три замечательные недели, возможно лучшие в истории, но сегодня великий [день]: взаимные пошлины! Сделаем Америку снова великой!», — сказано в публикации американского лидера.
1 февраля Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Власти этих государств не раз подчеркнули, что готовы принять ответные меры.
Позднее глава Белого дома отсрочил вступление в силу пошлин против Мексики и Канады на 30 дней. Меры против КНР вступили в силу 4 февраля. А 10 февраля начали действовать ответные пошлины Китая против американских товаров.
Кроме того, Трамп ранее указывал, что планирует в ближайшие дни объявить о принятии мер по выравниванию уровня пошлин в двусторонней торговле США с другими государствами.
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