Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп начнет вводить «взаимные пошлины» 13 февраля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начнет вводить «взаимные пошлины» в четверг, 13 февраля. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Прошли три замечательные недели, возможно лучшие в истории, но сегодня великий [день]: взаимные пошлины! Сделаем Америку снова великой!», — сказано в публикации американского лидера.

1 февраля Трамп подписал указы о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Власти этих государств не раз подчеркнули, что готовы принять ответные меры.

Позднее глава Белого дома отсрочил вступление в силу пошлин против Мексики и Канады на 30 дней. Меры против КНР вступили в силу 4 февраля. А 10 февраля начали действовать ответные пошлины Китая против американских товаров.

Кроме того, Трамп ранее указывал, что планирует в ближайшие дни объявить о принятии мер по выравниванию уровня пошлин в двусторонней торговле США с другими государствами.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.