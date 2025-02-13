Торговый объем акций Мосбиржи 12 февраля стал рекордным с марта 2022 года

Объем торгов на рынке акций Московской биржи 12 февраля достиг максимального значения с марта 2022 года. Об этом сообщается в ее официальном Telegram-канале.
«Суммарный объем торгов на рынке акций 12 февраля 2025 года составил 422,5 млрд рублей — это максимальный показатель с марта 2022 года», — отмечается в сообщении.
Кроме того, согласно данным Московской биржи, 13 февраля был установлен рекордный объем торгов акциями и облигациями на утренней сессии за всю историю — 85 млрд рублей.
Рост объемов торгов произошел на фоне телефонного разговора президентов России и США.
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