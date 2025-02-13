Телефонный звонок влияет на рынки

Новости, ожидания и торговые идеи. НОВАТЭК опубликовал результаты по МСФО за 2024 год. Выручка составила 1,54 трлн руб., повысившись на 12,7% по сравнению с 2023 годом. Нормализованная прибыль, без учета эффекта от курсовых разниц, составила 553,4 млрд руб. в 2024 году, на 4,6% превысив сопоставимый показатель за 2023 год. Это позитивные новости для акций НОВАТЭКа, поддержку которым оказывает рост цен на газ в Европе до двухлетних максимумов из-за похолодания, которое ускоряет истощение запасов в хранилищах региона. Кроме того, появилась информация, что строительство Мурманского СПГ мощностью 30 млрд куб. м газа в год планируется завершить до 2030 года. В целом это все позитивные новости для компании, которые подтверждают высокий спрос на СПГ со стороны прежде всего европейских стран, несмотря на санкции. По последней информации, Нидерланды, например, в 2024 году увеличили импорт СПГ из России на 68%.