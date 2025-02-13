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Телефонный звонок влияет на рынки

Обзор российского рынка на 13 февраля от Ивана Ефанова, аналитика «Цифра брокер».

Иван Ефанов
аналитик «Цифра брокер»
Источник: Freepik

Рынок накануне. Российский рынок продолжает стремительно восстанавливаться. Индекс МосБиржи закрепился выше 3100 п., обновив в среду многомесячные максимумы на фоне позитивной геополитической повестки. На утренней сессии в четверг индекс превысил 3200 п., приблизившись к 3300 п., судя по индикатору IMOEX2. Рубль на этом фоне уверенно укрепляется, курс китайского юаня пробил поддержку на уровне 12,94 ₽, показав снижение за день на 1,97%. На стороне рубля выступает как высокое предложение валюты со стороны экспортеров, так и не восстановившийся спрос со стороны импортеров.

Рост котировок золота застопорился. Снизившись в начале дня в среду, цены на золото затем перешли к восстановлению и прибавили к вечеру примерно четверть процента. Полагаем, что золото сохраняет привлекательность в 2025 году на фоне нестабильности в мире, торговых войн, спроса со стороны центральных банков, особенно стран БРИКС.

Котировки Brent отступили в направлении 75 долларов США за баррель. По последним данным, коммерческие запасы нефти в США резко выросли, достигнув максимума с марта прошлого года. Консенсус-прогноз предполагал увеличение запасов на 2,8 млн баррелей, тогда как они выросли на 9,043 млн баррелей. В свою очередь, участники ОПЕК+ немного увеличили в январе производство нефти, на 13 тыс. б/с, но добывали ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций на 251 тыс. б/с.

Недельные данные Росстата по индексу потребительских цен (ИПЦ) отражают рост ИПЦ на 0,23% за неделю с 4 по 10 февраля 2025 года по сравнению с 0,16% на предыдущей неделе. С начала месяца темпы роста ИПЦ составили 0,3%, с начала года — 1,53%. Тем не менее годовая инфляция немного ослабла, составив 10%. Мы полагаем, что несмотря на недельные данные, Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, принимая во внимание риторику регулятора на декабрьском заседании и заметное замедление корпоративного и потребительского кредитования.

Новости, ожидания и торговые идеи. НОВАТЭК опубликовал результаты по МСФО за 2024 год. Выручка составила 1,54 трлн руб., повысившись на 12,7% по сравнению с 2023 годом. Нормализованная прибыль, без учета эффекта от курсовых разниц, составила 553,4 млрд руб. в 2024 году, на 4,6% превысив сопоставимый показатель за 2023 год. Это позитивные новости для акций НОВАТЭКа, поддержку которым оказывает рост цен на газ в Европе до двухлетних максимумов из-за похолодания, которое ускоряет истощение запасов в хранилищах региона. Кроме того, появилась информация, что строительство Мурманского СПГ мощностью 30 млрд куб. м газа в год планируется завершить до 2030 года. В целом это все позитивные новости для компании, которые подтверждают высокий спрос на СПГ со стороны прежде всего европейских стран, несмотря на санкции. По последней информации, Нидерланды, например, в 2024 году увеличили импорт СПГ из России на 68%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».