ОПЕК+ в январе снизили нефтедобычу на 130 тыс. б/с

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по сокращению добычи нефти, в январе 2025 года сократили производство на 130 тыс. баррелей в сутки (б/с), но превысили план с учетом добровольных ограничений и компенсаций на 520 тыс. б/с. Такие данные приводятся в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Согласно данным МЭА, целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений и компенсаций от Ирака, Казахстана и России составлял 33,86 млн б/с, а реальная добыча составила 34,38 млн б/с. Таким образом, объем превышения плана оказался на уровне около 520 тыс. б/с.
Больше всех свои обязательства по добыче в январе превысили, по оценке МЭА, ОАЭ (на 290 тыс. б/с), Россия (на 240 тыс. б/с) и Ирак (на 200 тыс. б/с).
При этом в Нигерии добыча сократилась на 160 тыс. б/с, до 1,35 млн б/с. Эта страна отстает от своих квот в рамках сделки ОПЕК+ на 150 тыс. б/с. Производство также значительно снизилось и в Ливии, которая освобождена от исполнения условий сделки ОПЕК+, — на 70 тыс. б/с, до 1,17 млн б/с.
Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с начала 2024 года добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн б/с для балансировки рынка. С октября 2024 года эти страны планировали начать постепенно выходить из ограничений и восстанавливать добычу. Однако сначала наращивание производства было отложено до декабря, затем до конца 2024 года, а на министерской встрече ОПЕК+ 5 декабря увеличение добычи было отложено до конца марта 2025 года. Кроме того, эти же страны ОПЕК+ с весны 2023 года и до конца 2026 года добровольно сокращают производство еще на 1,65 млн б/с.
А три страны, не до конца соблюдавшие обязательства по добровольному сокращению добычи нефти, — Россия, Ирак и Казахстан — должны компенсировать перепроизводство нефти до конца июня 2026 года.