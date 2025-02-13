Стало известно, как сэкономить на оплате ЖКУ до 5 тысяч рублей

Если следить за исправностью сантехники, уменьшить потребление электроэнергии и быть информационно подкованным в области своих прав, можно заметно сократить расходы на оплату коммунальных услуг, сообщила в беседе с «Лентой.ру» эксперт в сфере недвижимости, гендиректор управляющей компании «ТЕРРА» Юлия Федорова.
Во избежание избыточных трат за водоснабжение, специалист рекомендовала периодически проверять сантехнику на предмет отсутствия протечек, поставить качественные счетчики и своевременно производить их замену, фильтровать воду, чтобы они прослужили дольше.
«Подтекающий кран или бачок унитаза — настоящие “пожиратели” вашего бюджета. Даже небольшое подтекание крана может привести к потере 24 литров воды в сутки, что за месяц выльется в 720 литров и дополнительные 50 рублей в счете. Если речь идет о горячей воде, потери составят уже более 150 рублей. При сильном подтекании утечка может достигать 144 литров в день, а за месяц — 4 тысяч литров, что добавит к счету более 500 рублей. Неисправный бачок унитаза способен “убегать” до 2 тысяч литров в сутки, а за месяц — 60 тысяч литров, что обойдется вам в несколько тысяч рублей», — отметила Федорова.
Она рекомендовала установить на все коммунальные услуги приборы. В отсутствие таковых жильцам придется оплачивать потребление по нормативам, что значительно увеличит финальную сумму счета.
Для экономии электроэнергии эксперт посоветовала произвести замену всех ламп на светодиодные. Одна эта мера позволит за год сэкономить на оплате энергопотребления до пяти тысяч рублей. Также поможет сократить расходы выбор бытовой техники с высоким классом энергоэффективности, не ниже A и оптимизация работы посудомоечной машины.
Если в квартире установлен двухтарифный счетчик, посуду лучше мыть в ночное время. Также выгодно пользоваться эко-режимом и отключать функцию сушки. Что касается холодильника, специалист рекомендует установить его как можно дальше от источников тепла. При использовании электрочайника стоит наливать воду не выше необходимого для готовки уровня.
Жильцы новостроек, в которых есть индивидуальные счетчики отопления, могут уменьшить траты путем ручной регулировки температуры в квартире. Если на улице потеплело, можно снизить подачу тепла в жилье и заплатить меньше.
Если владелец временно находится в отъезде и в квартире никто не проживает, он вправе требовать перерасчета за коммунальные услуги, подчеркнула Федорова. Достаточно передать текущие показания приборов учета и обратиться в управляющую компанию с документами, которые подтвердят факт отсутствия — билетами, справками, путевками.
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