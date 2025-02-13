Стало известно, как сэкономить на оплате ЖКУ до 5 тысяч рублей

«Подтекающий кран или бачок унитаза — настоящие “пожиратели” вашего бюджета. Даже небольшое подтекание крана может привести к потере 24 литров воды в сутки, что за месяц выльется в 720 литров и дополнительные 50 рублей в счете. Если речь идет о горячей воде, потери составят уже более 150 рублей. При сильном подтекании утечка может достигать 144 литров в день, а за месяц — 4 тысяч литров, что добавит к счету более 500 рублей. Неисправный бачок унитаза способен “убегать” до 2 тысяч литров в сутки, а за месяц — 60 тысяч литров, что обойдется вам в несколько тысяч рублей», — отметила Федорова.