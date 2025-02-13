Раскрыто, как мошенники обманывают россиян в преддверии Дня влюбленных

Мошенники ко Дню святого Валентина предпринимают попытки обмануть жертв, заманивая их на фальшивые сайты, а также используя предлоги, такие как доставка цветов и покупка онлайн-билетов. О популярных уловках злоумышленников, активизирующихся перед 14 февраля, «Ленте.ру» рассказал Константин Горбунов, ведущий эксперт по сетевым угрозам и веб-разработчик компании «Код Безопасности».
Эксперт отметил, что мужчины чаще становятся целью мошенников, и для их обмана используются различные темы, связанные с праздником.
«Например, доставка цветов, онлайн-заказ билетов, бронирование мест в ресторане или кинотеатре — все это мошенники “упаковывают” в электронные письма или посты в соцсетях и отправляют потенциальным жертвам», — пояснил Горбунов.
Одной из популярных схем является рассылка сообщений через мессенджеры и электронную почту от имени известных брендов. Злоумышленники предлагают принять участие в розыгрыше, главным призом которого является организация необычного свидания.
«Естественно, приложенная к таким сообщениям ссылка ведет на фишинговую страницу, где юзеру нужно ввести свои данные, например, от банковской карты», — предупредил специалист.
Кроме того, перед праздником значительно увеличивается количество поддельных сайтов, которые маскируются под ресурсы известных маркетплейсов и сетевых ритейлеров. Зачастую ссылки на такие страницы рассылаются людям из списков контактов ранее взломанных пользователей.
Представители компании также обратили внимание на распространение схем, в которых используется двухступенчатое мошенничество. После того как преступники похищают деньги жертвы через фейковый сайт, она получает звонок от человека, представляющегося сотрудником банка. Этот «сотрудник» сообщает о попытке мошенничества и убеждает жертву перевести оставшиеся средства на другой банковский счет якобы для их «сохранности».
«Вместе с тем он выманивает данные от другой банковской карточки, куда предлагает перевести средства для “сохранности”, — добавили в “Коде Безопасности”.
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