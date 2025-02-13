Раскрыто, как мошенники обманывают россиян в преддверии Дня влюбленных

Представители компании также обратили внимание на распространение схем, в которых используется двухступенчатое мошенничество. После того как преступники похищают деньги жертвы через фейковый сайт, она получает звонок от человека, представляющегося сотрудником банка. Этот «сотрудник» сообщает о попытке мошенничества и убеждает жертву перевести оставшиеся средства на другой банковский счет якобы для их «сохранности».