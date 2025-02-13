Сбер: в 2024 году доходы быстрее всего росли у россиян в возрасте до 24 лет

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Наибольший темп роста доходов в 2024 году отмечен у россиян в возрасте до 24 лет, их зарплата увеличилась в среднем на 20,2%. Такие результаты показало исследование «Сбераналитики» (текст документа есть у ТАСС).
Согласно исследованию, в 2024 году наибольшие темпы роста дохода в 2024 году отмечались среди молодежи до 24 лет. Их зарплата увеличилась на 20,2% и составила в среднем 68,4 тыс. рублей. Наименьший рост в 13,6% зафиксирован у сотрудников старше 65 лет (в среднем 73,6 тыс. рублей). «Годом ранее разница между двумя категориями была на 3−5 процентных пункта выше. Наибольшие зарплаты в 2024 году получали сотрудники 35−44 лет — 95,8 тыс. рублей (+18,2% к 2023 году) и 25−34 лет — 92,6 тыс. рублей (+18,8 к 2023 году)», — уточняется в исследовании.
При этом, по мнению экспертов «Сбераналитики», тенденция к выравниванию темпов роста доходов в разных возрастных группах сохранится. «Во многом она связана с желанием компаний удержать у себя наиболее опытных и компетентных сотрудников, поддержать их лояльность в том числе за счет увеличения уровня оплаты труда, а также нематериальных стимулов», — указали авторы исследования.
Региональный вопрос
Наибольший рост зарплаты в 2024 году наблюдался среди жителей Татарстана (+23,4%, 82,6 тыс. рублей), Удмуртской Республики (+23,2%, 69,6 тыс. рублей) и Тульской области (+23,1%, 76,6 тыс. рублей).
Также в число лидеров по увеличению уровня оплаты труда попали Ульяновская область (+22,8%), Мордовия (+22,7%), Забайкальский край (+22,6%), Оренбургская, Костромская, Пензенская, Челябинская области (+22,5%, +22,4%, +22,4%, +22,2% соответственно).
Методика исследования
В основе исследования — анализ заработных плат жителей по всей стране в 2024 году в сравнении с аналогичным периодом 2023 года с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов».
Исследование построено на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юридических лиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики.