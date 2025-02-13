Сбер: в 2024 году доходы быстрее всего росли у россиян в возрасте до 24 лет

Согласно исследованию, в 2024 году наибольшие темпы роста дохода в 2024 году отмечались среди молодежи до 24 лет. Их зарплата увеличилась на 20,2% и составила в среднем 68,4 тыс. рублей. Наименьший рост в 13,6% зафиксирован у сотрудников старше 65 лет (в среднем 73,6 тыс. рублей). «Годом ранее разница между двумя категориями была на 3−5 процентных пункта выше. Наибольшие зарплаты в 2024 году получали сотрудники 35−44 лет — 95,8 тыс. рублей (+18,2% к 2023 году) и 25−34 лет — 92,6 тыс. рублей (+18,8 к 2023 году)», — уточняется в исследовании.