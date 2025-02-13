Россияне оценили, сколько будет стоить ремонт в 2025 году

Три четверти россиян (74,3%) полагают, что в 2025 году косметический ремонт однокомнатной квартиры обойдется в пределах 500 тысяч рублей. Такие результаты показал опрос, проведенный финансовой онлайн-платформой Webbankir, данные которого были предоставлены «Газете.Ru».
Среди участников опроса 32,2% уверены, что можно уложиться в 100 тысяч рублей, 14,8% оценивают стоимость ремонта в пределах 1 миллиона, а 7,7% считают, что сумма может достигать 2 миллионов рублей. Между тем, 3,2% респондентов предполагают, что расходы на косметический ремонт небольшой квартиры превысят 2 миллиона рублей.
Большинство опрошенных (96,1%) отметили рост цен на ремонт за последний год. Более трети (34,8%) считают, что расходы увеличились на 20−25%, 27,7% отметили рост цен на 25−50%, а 22,6% заявили, что удорожание превысило 50%. Только 11% респондентов согласились с тем, что рост стоимости ремонта соответствовал уровню инфляции и не превысил 10%.
Каждый пятый участник (20,6%) выразил готовность брать кредит для покрытия расходов на ремонт. Из них 4,5% планируют изначально рассчитывать на кредитные средства, тогда как 16,1% готовы обратиться в банк или микрофинансовую организацию лишь в случае нехватки средств в процессе ремонта. При этом большинство респондентов (55,5%) предпочитает откладывать ремонт до появления финансовой возможности. Более четверти (23,9%) заявили, что всегда обходятся собственными средствами.
Что касается частоты ремонта, 44,5% россиян считают оптимальным делать косметический ремонт раз в пять лет. Реже, например раз в 10 лет, ремонт, по их мнению, необходим в 25,8% случаев. О необходимости обновления интерьера раз в два-три года заявили 16,8% участников опроса, а 12,9% считают, что ремонт можно делать реже, чем раз в десять лет.
Опрос был проведен в начале 2025 года и включал 2,5 тысячи респондентов из разных регионов России.
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