Россияне оценили, сколько будет стоить ремонт в 2025 году

Что касается частоты ремонта, 44,5% россиян считают оптимальным делать косметический ремонт раз в пять лет. Реже, например раз в 10 лет, ремонт, по их мнению, необходим в 25,8% случаев. О необходимости обновления интерьера раз в два-три года заявили 16,8% участников опроса, а 12,9% считают, что ремонт можно делать реже, чем раз в десять лет.