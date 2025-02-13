Россиянам объяснили, куда инвестировать, чтобы спасти деньги в кризис

Чтобы сохранить средства в условиях экономической нестабильности, предпочтительно выбирать различные низкорисковые инструменты, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.
Эксперт отметил, что сохранение капитала, особенно в периоды кризисов, определяется индивидуальными целями и задачами инвестора. Существенную роль играет то, как инвестор планирует распоряжаться своими средствами и каким рискам готов подвергаться.
Выбор срока инвестиций, а следовательно, наиболее подходящего метода вложений, напрямую зависит от этих факторов.
«Золото целесообразно при сроках инвестирования хотя бы от двух лет, поскольку на более коротких периодах результат может быть отрицательным. Валютные инвестиции — достаточно рисковое мероприятие, поскольку точное прогнозирование курсов не доступно даже высококлассным специалистам», — пояснил Скапенкер.
Другие популярные методы, такие как депозиты, облигации, акции и инвестиционные паи, зависят от уровня готовности инвестора к рискам и его стремления к высоким доходам. Тем, кто склонен к риску, можно рассмотреть акции второго-третьего эшелона, а также паи венчурных, кредитных и других ПИФов. Если приоритетом является стабильность, стоит остановиться на бумагах первого эшелона, банковских депозитах и ОФЗ, порекомендовал специалист.
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