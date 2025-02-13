Россиянам объяснили, куда инвестировать, чтобы спасти деньги в кризис

Другие популярные методы, такие как депозиты, облигации, акции и инвестиционные паи, зависят от уровня готовности инвестора к рискам и его стремления к высоким доходам. Тем, кто склонен к риску, можно рассмотреть акции второго-третьего эшелона, а также паи венчурных, кредитных и других ПИФов. Если приоритетом является стабильность, стоит остановиться на бумагах первого эшелона, банковских депозитах и ОФЗ, порекомендовал специалист.