РФ в январе нарастила добычу на 100 тыс. б/с

В 2025 году Россия по плану должна приступить к росту добычи с апреля. Этот показатель будет постепенно увеличиваться в течение каждого из месяцев и к концу года достигнет 9,24 млн б/с. К сентябрю 2026 года добыча вырастет до 9,449 млн б/с, этот уровень страна сохранит до конца декабря 2026 года.