РФ в январе нарастила добычу на 100 тыс. б/с

Согласно данным МЭА, Россия в январе добывала 9,22 млн б/с нефти, что на 100 тыс. б/с больше, чем в декабре. Однако с учетом добровольных сокращений и компенсаций, предусмотренных на январь, объем добычи должен был составить 8,98 млн б/с.
ОПЕК в февральском отчете, вышедшем 12 февраля, опубликовала данные, согласно которым производство нефти в России в январе оказалось, наоборот, ниже плана ОПЕК+ на 1 тыс. б/с — 8,977 млн б/с (минус 27 тыс. б/с по отношению к декабрю).
В настоящее время добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С учетом добровольных сокращений и компенсаций в последние месяцы этого года показатель, согласно договоренностям, должен составлять 8,978 млн б/с.
В 2025 году Россия по плану должна приступить к росту добычи с апреля. Этот показатель будет постепенно увеличиваться в течение каждого из месяцев и к концу года достигнет 9,24 млн б/с. К сентябрю 2026 года добыча вырастет до 9,449 млн б/с, этот уровень страна сохранит до конца декабря 2026 года.