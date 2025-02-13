Россиян защитят от мошенников обязательной маркировкой звонков

«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость», — подчеркнул Михаил Мишустин.