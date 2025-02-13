Россиян защитят от мошенников обязательной маркировкой звонков

Комплекс мероприятий по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет внедрен в скором времени, указано в сообщении.
«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Что изменится:
- Будет введена обязательная маркировка звонков, которая позволит определить их источник — это может быть организация, международный или виртуальный номер. Информация будет отображаться на экране телефона.
- Граждане смогут отказаться от рекламных звонков и сообщений, что поможет предотвратить получение нежелательных звонков и массовых рассылок, осуществляемых без предварительного разрешения.
- Государственным службам, операторам связи и банкам запретят использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с людьми. Это направлено на предотвращение мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за работников данных учреждений.
- Для обнаружения подозрительных действий и их оперативной блокировки создадут информационную систему. На данной платформе, среди прочего, будут собраны записи голосов тех, кто пытается использовать доверие граждан для личной выгоды.
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