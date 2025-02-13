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Россиян защитят от мошенников обязательной маркировкой звонков

Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил, что по указанию президента были разработаны изменения в законодательстве, цель которых — предотвратить случаи, когда злоумышленники посредством использования информационных технологий получают доступ к сбережениям граждан и присваивают их. Информация опубликовал официальный Telegram-канал Правительства РФ.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail

Комплекс мероприятий по защите населения от телефонного и интернет-мошенничества будет внедрен в скором времени, указано в сообщении.

«Дополнительные меры позволят применять больше инструментов защиты от рисков в цифровой среде. Будем и дальше делать все необходимое, чтобы люди смогли избежать обмана, сохранить свои сбережения, свою недвижимость», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Что изменится:

  1. Будет введена обязательная маркировка звонков, которая позволит определить их источник — это может быть организация, международный или виртуальный номер. Информация будет отображаться на экране телефона.
  2. Граждане смогут отказаться от рекламных звонков и сообщений, что поможет предотвратить получение нежелательных звонков и массовых рассылок, осуществляемых без предварительного разрешения.
  3. Государственным службам, операторам связи и банкам запретят использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с людьми. Это направлено на предотвращение мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за работников данных учреждений.
  4. Для обнаружения подозрительных действий и их оперативной блокировки создадут информационную систему. На данной платформе, среди прочего, будут собраны записи голосов тех, кто пытается использовать доверие граждан для личной выгоды.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».