Разговор Путина и Трампа привел к снижению геополитического дисконта на акции РФ

«Инвесторы мечтали о таком сценарии, но не очень верили в то, что такое возможно. Они рассчитывают на то, что в конце концов дисконты на рынке, связанные с рисками геополитики, исчезнут из оценки активов и акций», — считает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян. По его мнению, это послужит установлению нового уровня цен, значительно выше, чем сейчас.