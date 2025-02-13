Разговор Путина и Трампа привел к снижению геополитического дисконта на акции РФ

По итогам основной торговой сессии 12 февраля индекс Мосбиржи вырос на 0,25%, до 3 025,63 пункта. Затем в ходе вечерней торговой сессии рублевый индикатор ускорил рост и превысил отметку 3 200 пунктов впервые с 3 июля 2024 года. В ходе утренних торгов 13 февраля индекс IMOEX2 продолжил рост и в максимуме достигал 3 289,64 пункта, прибавляя 8,73%. На открытии основной торговой сессии индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке в 3 173,25 пункта (+4,88%).
В то же время курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 91 рубля впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро — ниже 95 рублей впервые с 12 августа. Курс юаня к рублю на открытии торгов упал на 50,59 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 12,1505 рубля.
Почему рынок растет
«Инвесторы мечтали о таком сценарии, но не очень верили в то, что такое возможно. Они рассчитывают на то, что в конце концов дисконты на рынке, связанные с рисками геополитики, исчезнут из оценки активов и акций», — считает директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян. По его мнению, это послужит установлению нового уровня цен, значительно выше, чем сейчас.
«На фоне позитивных новостей инвесторы заложили рост вероятности деэскалационнного сценария и рост вероятности частичного снятия санкций, что как раз и привело к росту рынка акций на вечерней сессии», — добавил руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Антон Кравченко.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что так как разговор Путина и Трампа произошел в позитивном русле, инвесторы вправе рассчитывать на скорое продвижение вопроса по деэскалации военного конфликта. «Ожидание геополитического урегулирования в перспективе может привести к отмене каких-то экономических санкций в отношении РФ, что позитивно отразится на доходах компаний», — отметил он.
Что будет дальше
В «БКС мир инвестиций» считают, что рынок акций всегда смотрит наперед и сейчас может закладывать перспективы заключения мирных соглашений, постепенного демонтажа санкционного давления, что, безусловно, было бы благоприятным сценарием для российской экономики. «Но на пути к его реализации нас может ждать еще немало неопределенности и волатильности», — добавили там.
В свою очередь, Чернов полагает, что об отмене санкций речи еще не идет, поэтому все это только в перспективе, а бурная реакция фондового и валютного рынка связана с позитивными ожиданиями от разговора двух президентов и подкреплена спекулятивной активностью участников торгов.
«Возможно, движение чрезмерно эмоциональное. Российский рынок акций уже не выглядит дешевым на текущих уровнях, если сопоставлять с текущими макропоказателями. Заметное укрепление рубля на фоне неизменно высоких (20%+) процентных ставок, вероятно, будет сдерживать дальнейший рост капитализации рынка», — отмечает инвестиционный стратег «ВТБ мои инвестиции» Станислав Клещев.
По его словам, после резкого роста рыночный импульс, скорее всего, начнет затухать. «В отсутствие новых стимулов вряд ли можно ожидать преодоления уровня 3 300 пунктов по индексу Мосбиржи. Пока санкционных послаблений нет, продолжение роста котировок означает выдачу все большего аванса под будущие события», — добавил он.