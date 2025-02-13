Путин подписал закон о периоде охлаждения перед выдачей кредита

Закон не распространяется на автокредиты, ипотеку, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, а также кредиты на покупку товаров и услуг у юрлиц и ИП, которые оформлены не онлайн. Управлять периодом охлаждения будет Банк России.