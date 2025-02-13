Профицит внешней торговли РФ в январе снизился до $4,5 млрд

«Профицит баланса внешней торговли товарами составил $4,5 млрд ($5,6 млрд в декабре 2024 года)», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор также указал, что профицит баланса внешней торговли РФ по итогам 2024 года практически не изменился — $53,5 млрд против $53,8 млрд по предыдущей оценке.
Сальдо счета текущих операций в январе 2025 года сохранилось в области отрицательных значений и составило минус $0,7 (-$1,6 в декабре 2024 года), отметил ЦБ. Дефицит баланса первичных и вторичных доходов и баланса услуг незначительно превысил профицит торгового баланса, как и в предыдущем месяце.