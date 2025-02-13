Новые санкции США против нефти из РФ пока не повлияли на ее объемы поставок

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Последние санкции США против российской нефтяной отрасли пока преимущественно не оказали влияние на объем поставок нефти из России. Такая оценка содержится в февральском отчете Международного энергетического агентства.
«Последние санкции США против России и Ирана взбудоражили рынки в начале года, но им еще только предстоит значительно повлиять на мировое предложение нефти, — говорится в отчете. — Иранский экспорт нефти лишь незначительно снизился, в то время как поставки из России пока остаются в основном незатронутыми».
Согласно данным МЭА, экспорт российской нефти в январе вырос на 100 тыс. б/с к декабрю, до 4,6 млн б/с, а поставки нефтепродуктов снизились на 100 тыс. б/с, до 2,8 млн б/с. В целом объем экспорта нефти и нефтепродуктов, по оценке МЭА, составил в январе 7,4 млн б/с, что на 0,6 млн б/с ниже, чем годом ранее. Объем погрузки нефти и нефтепродуктов на танкеры составил в среднем 5,8 млн б/с, как и в декабре.
Доходы от всего нефтяного экспорта увеличились на $0,9 млрд, до $15,8 млрд, за счет более высоких цен. При этом доходы от поставок только нефти выросли на $0,6 млрд, $9,8 млрд, от поставок нефтепродуктов — на $0,4 млрд, до $5,9 млрд.
Стоимость российской нефти, как отметили эксперты МЭА, сохранилась выше ценового потолка в $60 за баррель. В то же время МЭА подчеркнуло, что скидка на российскую нефть марки Urals к сорту Brent с отгрузкой из балтийских портов в январе выросла на $1, до $12,69 за баррель, а в начале февраля под давлением санкций увеличилась до $15,1 за баррель. Скидка на нефть сорта ВСТО к сорту Dubai к концу января выросла до $15 за баррель. МЭА обратило внимание, что около двух третей танкеров, подпавших под последние санкции США, перевозят именно нефть сорта ВСТО.
В начале января США ввели масштабный пакет санкций в отношении российского нефтегазового сектора, под них в том числе подпали компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк» компании «Новатэк», а также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, главы ряда нефтяных компаний, представители руководства Минэнерго России.