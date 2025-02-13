Новые санкции США против нефти из РФ пока не повлияли на ее объемы поставок

Стоимость российской нефти, как отметили эксперты МЭА, сохранилась выше ценового потолка в $60 за баррель. В то же время МЭА подчеркнуло, что скидка на российскую нефть марки Urals к сорту Brent с отгрузкой из балтийских портов в январе выросла на $1, до $12,69 за баррель, а в начале февраля под давлением санкций увеличилась до $15,1 за баррель. Скидка на нефть сорта ВСТО к сорту Dubai к концу января выросла до $15 за баррель. МЭА обратило внимание, что около двух третей танкеров, подпавших под последние санкции США, перевозят именно нефть сорта ВСТО.