Politico: в ЕК опровергли слухи о возможном введении ограничений цен на газ

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия не планирует включать ограничение цен на газ в свою будущую стратегию снижения стоимости энергоносителей в ЕС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.
Неназванный европейский чиновник отметил, что предложение ограничить цены на импорт газа «не входит в планы» ЕС по зеленой промышленности, которые будут представлены в конце февраля.
Страны объединения договорились о предельном уровне цен на газ в 2022 году. Эта мера, действие которой закончилось в феврале, ни разу не применялась, поскольку стоимость газа не поднималась до оговоренного уровня. Однако в последнее время цена выросла до рекордных показателей. Повторное введение политики регулирования стоимости энергоресурсов может расколоть Евросоюз, пишет Politico. Так, за контроль над ценами выступают Греция, Испания и Польша, против — Германия, Дания и Нидерланды. Более того, часть стран, которые ранее поддерживали ограничения, начали сомневаться в данном подходе.
Помимо этого, ввести ограничение будет сложно с юридической точки зрения. Меры 2022 года были приняты в чрезвычайных обстоятельствах, а применить такой подход сейчас будет затруднительно, поскольку сообщество «больше не находится в кризисной ситуации», отметил собеседник Politico.
Цены на газ в ЕС
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала о возможном введении временного ограничения цен на газ в Евросоюзе из-за рекордный стоимости энергоресурсов. Цены на газ в Европе сейчас примерно в три-четыре раза выше, чем в США, что создает серьезные препятствия для европейских компаний. Агентство Bloomberg сообщало, что фьючерсные цены на природный газ в Европе достигли максимума с февраля 2023 года на фоне возросшего забора газа из хранилищ из-за холодной погоды.
Позже европейские компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива, и трейдеры, в том числе Energy Traders Europe и Eurogas, направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и выразили обеспокоенность возможным введением ограничений цен на газ. По их словам, это повлечет за собой далеко идущие негативные последствия для стабильности европейских энергетических рынков и безопасности поставок на всем континенте.