Politico: в ЕК опровергли слухи о возможном введении ограничений цен на газ

Страны объединения договорились о предельном уровне цен на газ в 2022 году. Эта мера, действие которой закончилось в феврале, ни разу не применялась, поскольку стоимость газа не поднималась до оговоренного уровня. Однако в последнее время цена выросла до рекордных показателей. Повторное введение политики регулирования стоимости энергоресурсов может расколоть Евросоюз, пишет Politico. Так, за контроль над ценами выступают Греция, Испания и Польша, против — Германия, Дания и Нидерланды. Более того, часть стран, которые ранее поддерживали ограничения, начали сомневаться в данном подходе.