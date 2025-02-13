Пенсионерам назвали причины лишения льгот на оплату ЖКУ

Гусятникова напомнила, что при начислении многих социальных льгот и выплат используется принцип учета дохода. В расчет берется не только пенсия, но и доход в виде процентов от банковских вкладов. Это сделано для того, чтобы материальную поддержку получали лишь те, кто действительно нуждается в ней.