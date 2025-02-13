Пенсионерам назвали причины лишения льгот на оплату ЖКУ

«Не все знают о том, что наличие банковского вклада может лишить их возможности претендовать на выплату. Дело в том, что сам банковский вклад не учитывается как доход, а вот проценты по нему — да», — пояснила эксперт.
Гусятникова напомнила, что при начислении многих социальных льгот и выплат используется принцип учета дохода. В расчет берется не только пенсия, но и доход в виде процентов от банковских вкладов. Это сделано для того, чтобы материальную поддержку получали лишь те, кто действительно нуждается в ней.
«Допустим, одинокий пенсионер, проживающий в Москве, имеет в собственности однокомнатную квартиру и регулярно платит за ЖКУ в районе 5 тыс. руб., получая пенсию 30 тыс. руб. Если у него нет вкладов или ежемесячные выплаты по процентам не превышают 20 тыс. руб., то город будет компенсировать ему часть расходов на коммунальные услуги», — привела пример Гусятникова.
Согласно действующему закону, право на субсидию в России имеют граждане, если расходы на оплату ЖКУ составляют более 22% от их общего семейного бюджета. Однако регионы вправе самостоятельно устанавливать пороговые значения расходов, при которых предоставляется компенсация. Так, в Москве максимально допустимая доля совокупных затрат семьи на оплату услуг ЖКХ составляет 10%.
Размер компенсации рассчитывается по специальной формуле, которая учитывает совокупный доход семьи, площадь жилья, а также региональные нормативы затрат на жилищно-коммунальные услуги. При этом субсидия не представляет собой скидку на оплату коммунальных счетов — возмещение затрат происходит только после их фактической оплаты.
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