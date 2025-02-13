Опрос: среднегодовой доход топ-менеджеров компаний РФ не превышает 20 млн рублей

Как показал опрос, 37% опрошенных топ-менеджеров в среднем за год зарабатывают до 10 млн рублей. При этом 18% респондентов заявили, что их среднегодовой доход не превышает 5 млн рублей, доход от 11 млн до 20 млн рублей имеют 19% руководителей. Около четверти опрошенных имеют среднегодовой доход от 31 млн до 45 млн рублей, а 4% опрошенных назвали сумму от 21 млн до 30 млн рублей.
При этом у 37% участников опроса уровень зарплат за 2024 год остался прежним. Четверть респондентов отметили, что зарплаты выросли на 10−15%, еще 23% опрошенных рассказали об улучшении финансовых условий на 15−25%, а 11% респондентов отмечают рост на 25−40%. Кроме того, исследование показало, что у 3% опрошенных гонорары выросли на 40%, однако 1% респондентов заявили, что в прошлом году зарплаты топ-менеджеров в их компаниях уменьшились.
По мнению 33% опрошенных, зарплаты топ-менеджеров в ближайшие годы останутся на том же уровне, а любые изменения могут быть незначительными. Так, исследование показало, что более четверти опрошенных выразили уверенность, что в будущем в компаниях появится много долгосрочных стимул-программ, в которых топ-менеджер сможет стать управляющим партнером бизнеса и получить долю собственности в компании. В то же время 22% опрошенных уверены в том, что доходы топ-менеджеров в ближайшие годы повысятся. Однако 19% респондентов допустили, что на значительный рост зарплат смогут рассчитывать менеджеры, занимающие руководящие должности только в высокотехнологичных секторах экономики, а в других отраслях показатели останутся прежними.
По данным опроса, лидерами управленческих профессий на сегодняшний день являются топ-менеджеры, ответственные за сферу информационных технологий. Более половины респондентов отмечают, что наиболее востребованными являются директора: по IT, по цифровой трансформации и по кибербезопасности. На втором месте в списке самых дефицитных управленческих кадров — директора по корпоративному управлению (30%). Третьей по популярности стала должность директора по внутрикорпоративным коммуникациям (26%). Кроме того, в числе востребованных управленческих профессий были выделены: директор по развитию (23%), директор по маркетингу (27%) и продажам (22%). Следом в рейтинге наиболее востребованных управленческих профессий идут: финансовый директор, директор по отношениям с органами власти, а также директор по связям с общественностью. Наименее востребованными управленческими профессиями, по мнению опрошенных ассоциацией менеджеров руководителей, стали директора по закупкам (2%), а также директора по правовым вопросам (1%).
Факторы при выборе топ-менеджера
Большинство респондентов отметили, что при выборе управленца, претендующего на должность топ-менеджера, зачастую обращают внимание на возраст кандидата. Большая часть опрошенных отдает предпочтение кандидатам в возрасте от 35 до 45 лет, при этом 18% выбирают на эту позицию претендентов в возрасте 45−55 лет, а 4% — 55−65 лет. Молодых топ-менеджеров в возрасте от 25 до 35 лет готовы рассматривать только 1% опрошенных компаний. Кроме того, 22% респондентов заявили, что для их компании возраст кандидата на руководящую позицию не имеет значения.
В исследовании приняли участие топ-менеджеры из 130 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет. Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 17 по 31 января 2025 года. Респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответа из предложенного списка.