Опрос: среднегодовой доход топ-менеджеров компаний РФ не превышает 20 млн рублей

По данным опроса, лидерами управленческих профессий на сегодняшний день являются топ-менеджеры, ответственные за сферу информационных технологий. Более половины респондентов отмечают, что наиболее востребованными являются директора: по IT, по цифровой трансформации и по кибербезопасности. На втором месте в списке самых дефицитных управленческих кадров — директора по корпоративному управлению (30%). Третьей по популярности стала должность директора по внутрикорпоративным коммуникациям (26%). Кроме того, в числе востребованных управленческих профессий были выделены: директор по развитию (23%), директор по маркетингу (27%) и продажам (22%). Следом в рейтинге наиболее востребованных управленческих профессий идут: финансовый директор, директор по отношениям с органами власти, а также директор по связям с общественностью. Наименее востребованными управленческими профессиями, по мнению опрошенных ассоциацией менеджеров руководителей, стали директора по закупкам (2%), а также директора по правовым вопросам (1%).