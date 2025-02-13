ОКБ: количество выдач автокредитов в январе упало на треть в годовом сравнении

68% от общего количества и 69% от общего объема выдач автокредитов в январе пришлось на новые машины. Месяцем ранее доля кредитов на новые авто составила 58% от общего количества и 60% от общего объема выдач. В январе средний размер кредита на новое авто был равен 1,34 млн рулей, а средний срок кредитования — 58 месяцам (4 года 10 месяцев). Месяцем ранее средний размер кредита соответствовал 1,46 млн рублей, средний срок — 57 месяцам (4 года 9 месяцев). Владельцы машин с пробегом кредитовались в январе в среднем на сумму 1,27 млн рублей на срок 76 месяцев (6 лет 4 месяца), в декабре — на 1,35 млн рублей и 76 месяцев.