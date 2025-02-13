ОКБ: количество выдач автокредитов в январе упало на треть в годовом сравнении

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Банки в январе 2025 г. выдали россиянам 59,42 тыс. автокредитов на сумму 75,59 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 30%, объем — на 39%, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.
По данным ОКБ, средний размер автокредита сократился с 1,45 млн рублей в январе 2024 году до 1,27 млн рублей в январе 2025 году (-13%). Средний срок кредитования за год стал короче на три месяца. В январе 2024 года он был равен 67 месяцам (5 лет 7 месяцев), в январе 2025 года — 64 месяцам (5 лет 4 месяца).
В целом количество и объем выданных в январе автокредитов стали минимальными с марта 2023 года, когда было выдано 59,97 тыс. кредитов на 80,42 млрд рублей.
68% от общего количества и 69% от общего объема выдач автокредитов в январе пришлось на новые машины. Месяцем ранее доля кредитов на новые авто составила 58% от общего количества и 60% от общего объема выдач. В январе средний размер кредита на новое авто был равен 1,34 млн рулей, а средний срок кредитования — 58 месяцам (4 года 10 месяцев). Месяцем ранее средний размер кредита соответствовал 1,46 млн рублей, средний срок — 57 месяцам (4 года 9 месяцев). Владельцы машин с пробегом кредитовались в январе в среднем на сумму 1,27 млн рублей на срок 76 месяцев (6 лет 4 месяца), в декабре — на 1,35 млн рублей и 76 месяцев.
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в январе опустилась до 23,97%, в декабре показатель был равен 24,67%. ПСК на новые авто в январе составила 20,66%, на б/у — 29,74%. На начало февраля полная стоимость автокредита подросла до 24,03%.
В топ-5 регионов по объемам выдач кредитов на покупку транспортных средств в январе вошли Москва — 4,06 тыс. автокредитов на 6,85 млрд рублей, Московская область — 3,76 тыс. кредитов на 5,78 млрд рублей, Санкт-Петербург — 2,71 тыс. кредитов на 4,02 млрд рублей, Краснодарский край — 2,81 тыс. кредитов на 3,87 млрд рублей и Республика Татарстан — 2,59 тыс. кредитов на 3,22 млрд рублей.