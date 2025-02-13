ЦБ опустил официальный курс доллара до 91,03 рубля

Так, курс доллара понизили с 94,0485 рубля до 91,0313 рубля. Курс евро регулятор также опустил — с 98,0119 рубля до 94,9221 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня- до 12,3356 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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