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ЦБ опустил официальный курс доллара до 91,03 рубля

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 14 февраля 2025 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, курс доллара понизили с 94,0485 рубля до 91,0313 рубля. Курс евро регулятор также опустил — с 98,0119 рубля до 94,9221 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня- до 12,3356 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».