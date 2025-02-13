Один день до ставки

Мы полагаем, что ставки по вкладам после решения ЦБ продолжат медленное снижение в течение ближайших кварталов.

В базовом сценарии мы считаем, что ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20−23% и выше.

Мы полагаем, что инфляция будет постепенно снижаться до 8,1% к концу этого года. Т.е. имеется возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок.

Мы полагаем, что после решения ЦБ ставки по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам, будут медленно снижаться в течение ближайших кварталов вслед за ставками по депозитам.

В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным и растянуться на несколько лет. Поэтому заёмщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности.