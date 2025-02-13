Один день до ставки

Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 14 февраля снова сохранит ключевую ставку на уровне 21% и оставит жёсткую риторику.
Банк России по итогам декабрьского заседания дал сигнал о том, что «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции».
По данным ЦБ, в декабре корпоративное кредитование сократилось на 0,2%, розничное кредитование — на 0,5%. В январе, по оперативным данным ЦБ, розничное и корпоративное кредитование также сократились, в том числе из-за сезонного фактора.
Учитывая замедление кредитования, мы полагаем, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку.
В то же время инфляция и инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, поэтому ЦБ, вероятно, сохранит жёсткую риторику и укажет на необходимость длительного поддержания жёстких денежно-кредитных условий.
Мы полагаем, что сезонно скорректированная инфляция в январе составила около 13% после 14% в декабре и ноябре. Т.е. значимого замедления инфляции не происходит.
Кроме этого, инфляционные ожидания населения в январе выросли до 14,0% с 13,9% в декабре и обновили годовой максимум. В свою очередь, ценовые ожидания бизнеса в январе не изменились, оставшись вблизи максимума с апреля 2022 года.
В среднем компании, опрошенные ЦБ, закладывают в свои бизнес-планы на этот год инфляцию 10,7%, т.е. даже выше, чем в прошлом году (9,5%). Мы прогнозируем инфляцию по итогам этого года 8,1%. Консенсус аналитиков ожидает инфляцию около 7%.
То есть прогресса в снижении инфляции и инфляционных ожиданиях пока не наблюдается. Поэтому мы не видим оснований для значимого смягчения риторики ЦБ.
Прогноз на следующие заседания
Мы полагаем, что Банк России может немного смягчить риторику и указать на то, что вероятность дополнительного повышения ставки уменьшилась. В то же время ЦБ, вероятно, укажет на необходимость длительного поддержания жёстких денежно-кредитных условий для возвращения инфляции к целевым 4%.
В базовом сценарии мы полагаем, что текущий уровень ключевой ставки 21% будет предельным в этом цикле повышения.
Мы полагаем, что кредитование в ближайшие месяцы продолжит замедляться и будет соответствовать прогнозу ЦБ на этот год. Мы считаем, что замедление кредитования носит устойчивый характер. Поэтому Банк России в феврале, вероятно, посчитает, что требуемая жёсткость денежно-кредитных условий достигнута.
В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и поэтому Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь год.
С одной стороны, кредитование будет оставаться слабым, т.е. ЦБ может больше не повышать ставку. С другой стороны, инфляция останется существенно выше целевого уровня ЦБ, поэтому ЦБ не будет снижать ставку.
Для снижения ключевой ставки необходимо устойчивое замедление инфляции, охлаждение кредитования, снижение жесткости рынка труда, отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий (цены на нефть, санкции).
Мы полагаем, что условия для снижения ключевой ставки сложатся в первой половине 2026 года.
Прогноз по инфляции
Сохранение ключевой ставки неизменной на высоком уровне 21% и в целом поддержание жёстких денежно-кредитных условий продолжит оказывать охлаждающее влияние на потребительский и инвестиционный спрос, а следом и на инфляцию.
Мы полагаем, что инфляция в ближайшие кварталы будет оставаться на высоком уровне (около 10−11%), к середине года составит 10% и к концу года замедлится только до 8,1%.
Основными факторами в пользу замедления инфляции в этом году выступают жёсткая монетарная политика и сбалансированная бюджетная политика.
Мы полагаем, что рост кредитования в этом году не превысит 10% и будет соответствовать прогнозу ЦБ на этот год. ЦБ уверен, что «если не будет избыточного стимулирования спроса со стороны кредита и бюджета, то инфляционные ожидания, как и инфляция, неминуемо будут снижаться».
В то же время сдерживающими факторами для замедления инфляции выступают по-прежнему крайне дефицитный рынок труда, повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, более слабый курс рубля, санкционные издержки, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции.
Мы полагаем, что рынок труда останется жёстким до конца года и безработица не превысит 3%. Дефицит кадров немного ослабнет, однако останется фактором повышенного инфляционного давления.
Также важным фактором повышенной инфляции станет ожидаемое нами умеренное ослабление рубля. В свои прогнозы на этот год мы закладываем средний курс рубля на уровне 14,6 за юань, 108 за доллар и 112 за евро после средних в прошлом году 12,8 за юань, 93 за доллар и 100 за евро.
Влияние решения ЦБ на ставки в экономике
Мы полагаем, что ставки по вкладам после решения ЦБ продолжат медленное снижение в течение ближайших кварталов.
В базовом сценарии мы считаем, что ставки по вкладам сейчас находятся на своих максимальных уровнях в этом цикле. В целом мы считаем, что открывать депозит сейчас выгодно. При официальной инфляции около 10% ставки по депозитам сейчас составляют 20−23% и выше.
Мы полагаем, что инфляция будет постепенно снижаться до 8,1% к концу этого года. Т.е. имеется возможность зафиксировать реальные положительные ставки на длительный срок.
Мы полагаем, что после решения ЦБ ставки по кредитам, в том числе ипотеке и потребкредитам, будут медленно снижаться в течение ближайших кварталов вслед за ставками по депозитам.
В целом сберегателям и заёмщикам стоит быть готовым к тому, что этот период жёсткой монетарной политики может оказаться длительным и растянуться на несколько лет. Поэтому заёмщикам стоит тщательно планировать свои финансовые возможности.
Влияние на курс рубля
Мы полагаем, что в моменте решение ЦБ по ставке не окажет значимого влияния на курс рубля.
В то же время мы ожидаем, что текущая высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку рублю.
С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20+% годовых).
С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (т.е. спрос на валюту).
Мы полагаем, что рубль в феврале останется стабильным и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 13,0−14,0 за юань, 96−103 за доллар и 100−107 за евро.
По статистике предыдущих лет февраль является наиболее благоприятным месяцем в году для рубля благодаря сезонно низкому спросу на валюту. В начале года сезонно низкий спрос на валюту для закупки импорта, для зарубежных туристических поездок, для выплат по внешнему долгу.
Влияние на фондовый рынок и инвесторов
Мы полагаем, что Банк России может несколько смягчить риторику и это может оказать позитивное влияние на рынок акций и облигаций.
С точки зрения инвестора, на этот год мы считаем разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям событий в геополитике и внутренней монетарной политике.
Для консервативных инвесторов подойдут фонды ликвидности и депозиты.
Часть портфеля разумно держать в надёжных корпоративных флоатерах, а часть портфеля в корпоративных облигациях с фиксированным купоном.
Фонды ликвидности и флоатеры позволят защитить портфель от возможного ухудшения геополитической ситуации, сохранения двузначной инфляции и дополнительного повышения ключевой ставки (пессимистичный сценарий).
На случай возможного ослабления рубля разумно держать в портфеле валютные активы, в том числе замещающие облигации и золото.
Мы полагаем, что ключевая ставка останется высокой в течение длительного времени. Поэтому инвесторам стоит выбирать более надежные и менее закредитованные компании, которые смогут выдержать длительный период высоких ставок.
Для долгосрочных инвесторов подойдут длинные ОФЗ и акции, которые могут выиграть от возможного потепления отношений России и США при Трампе, более быстрого замедления инфляции и снижения ключевой ставки (оптимистичный сценарий).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».