«Министерству сельского хозяйства совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом дано поручение проработать вопрос индексации предельных цен на минеральные удобрения для аграриев на внутреннем рынке в целях компенсации роста себестоимости производства удобрений», — говорится в сообщении.
Новак поручил проработать вопрос об индексации внутренних цен на удобрения в РФ
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать возможность индексации внутренних цен на минеральные удобрения для аграриев, сообщил кабмин.