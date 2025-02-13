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Новак поручил проработать вопрос об индексации внутренних цен на удобрения в РФ

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам проработать возможность индексации внутренних цен на минеральные удобрения для аграриев, сообщил кабмин.

Источник: Shutterstock

«Министерству сельского хозяйства совместно с Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом дано поручение проработать вопрос индексации предельных цен на минеральные удобрения для аграриев на внутреннем рынке в целях компенсации роста себестоимости производства удобрений», — говорится в сообщении.