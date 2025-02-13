Nikkei: газ в ЕС дороже, чем в Восточной Азии

На спотовом рынке Восточной Азии цена сейчас установилась на уровне $16 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица). В странах Евросоюза примерно такой же объем стоит по меньшей мере на $1 больше.
Цены на природный газ в ЕС, отмечает газета, сейчас вышли на самый высокий уровень с 2023 года. С конца 2024 года они поднялись уже примерно на 20%. Ситуацию осложняет отсутствие во многих районах сильного ветра и солнечных дней, что затрудняет использование возобновляемых источников энергии.
Высокие цены на природный газ в странах Евросоюза неминуемо приведут к их повышению и в Восточной Азии, поскольку в последнее время активизировалась перепродажа оттуда СПГ в зону ЕС для восполнения сокращающихся запасов, отмечает Nikkei.