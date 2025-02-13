Nikkei: газ в ЕС дороже, чем в Восточной Азии

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Цены на природный газ в странах Евросоюза этой зимой оказались выше, чем в Восточной Азии, хотя обычно ситуация бывает прямо противоположной. Это вызвано затяжными холодами в зоне ЕС, сокращением поставок из России и запасов в хранилищах, пишет ведущая в Японии экономическая газета Nikkei.