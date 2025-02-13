Названа причина возможного сокращения добычи нефти в России

Главная сложность заключается в том, что в России, в отличие от США, почти нет крупных хранилищ нефти, к тому же часть из них пострадала из-за атак беспилотников. Поднимать объемы нефтепереработки сложно по той же причине, поэтому единственным выходом остается снижение добычи, что может произойти в ближайшие месяцы.