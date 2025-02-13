Минпромторг: неэнергетический экспорт в 2025 году может составить $149,2 млрд

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России в 2025 году ожидается на уровне $149,24 млрд. Это следует из презентации статс-секретаря — замминистра промышленности и торговли РФ Романа Чекушова, представленной на Международном форуме Недели российского бизнеса.
В 2026 году объем несырьевого неэнергетического экспорта может вырасти до $155,25 млрд, в 2027 году — до $168,65 млрд, в 2028 году — $195,3 млрд, в 2029 году — $219,22 млрд. К 2030 году планируется достичь объема ННЭ в $248,1 млрд. Такие показатели содержатся в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт».
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года.
ТАСС — генеральный информационный партнер.