Минпромторг: неэнергетический экспорт в 2025 году может составить $149,2 млрд

В 2026 году объем несырьевого неэнергетического экспорта может вырасти до $155,25 млрд, в 2027 году — до $168,65 млрд, в 2028 году — $195,3 млрд, в 2029 году — $219,22 млрд. К 2030 году планируется достичь объема ННЭ в $248,1 млрд. Такие показатели содержатся в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт».