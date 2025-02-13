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Международные резервы РФ за неделю выросли на $6,1 млрд

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 7 февраля 2025 года составили $626,9 млрд, увеличившись за неделю на $6,1 млрд, говорится в материалах Банка России.

Источник: AP 2024

По данным на 31 января, объем резервов составлял $620,8 млрд.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 7 февраля 2025 года составили $626,9 млрд, увеличившись за неделю на $6,1 млрд, или на 1%, главным образом из-за положительной переоценки», — говорится в сообщении регулятора.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.