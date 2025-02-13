МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в 2025 году на 50 тыс. б/с

Мировые запасы нефти в декабре сократились на 17,1 млн баррелей, до 7,647 млрд баррелей. Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР также продолжили снижаться — на 26,1 млн баррелей, до 2,737 млрд баррелей, что на 91,1 млн баррелей ниже, чем в среднем за последние пять лет. Предварительные данные МЭА демонстрируют, что запасы нефти в мире упали еще на 49,3 млн баррелей в январе, самое большое их снижение пришлось на Китай.