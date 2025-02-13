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МЭА повысило прогноз по росту спроса на нефть в 2025 году на 50 тыс. б/с

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Рост спроса на нефть в мире в 2025 году в среднем составит 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) против 870 тыс. б/с в 2024 году, говорится в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Таким образом, прогноз роста спроса на нефть в 2025 году увеличен на 50 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой.

Источник: Reuters

Увеличение спроса, по оценке МЭА, придется в основном на Китай. При этом агентство подчеркивает, что доля в Китая в росте спроса на нефть в 2025 году составит всего 19% против 60% в предыдущем десятилетии. На Индию и другие азиатские страны придется увеличение спроса в объеме 500 тыс. б/с.

В абсолютном значении спрос на нефть в 2025 году, согласно данным МЭА, составит почти 104 млн б/с.

Мировые запасы нефти в декабре сократились на 17,1 млн баррелей, до 7,647 млрд баррелей. Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР также продолжили снижаться — на 26,1 млн баррелей, до 2,737 млрд баррелей, что на 91,1 млн баррелей ниже, чем в среднем за последние пять лет. Предварительные данные МЭА демонстрируют, что запасы нефти в мире упали еще на 49,3 млн баррелей в январе, самое большое их снижение пришлось на Китай.