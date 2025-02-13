Маск прогнозирует рост ВВП США на 4−5% в год благодаря DOGE

«Экономика потенциально может вырасти на 4−5% с точки зрения реального производства товаров и услуг, а государственные расходы могут быть сокращены примерно на 3−4% ВВП, примерно на $1 трлн или больше», — сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.