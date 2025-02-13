Маск прогнозирует рост ВВП США на 4−5% в год благодаря DOGE

«Экономика потенциально может вырасти на 4−5% с точки зрения реального производства товаров и услуг, а государственные расходы могут быть сокращены примерно на 3−4% ВВП, примерно на $1 трлн или больше», — сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Главным результатом станет отсутствие инфляции с 2025 по 2026 год, что было бы весьма примечательным», — утверждает Маск.
По оценкам Всемирного банка, ВВП США в 2024 году вырос на 2,8%. Ожидается, что американская экономика увеличится на 2,3% в 2025 году и на 2% в 2026 году.