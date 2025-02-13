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Маск прогнозирует рост ВВП США на 4−5% в год благодаря DOGE

ДУБАЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Объем ВВП США может расти на 4−5% в год благодаря работе ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Об этом заявил его руководитель Илон Маск.

Источник: AP 2024

«Экономика потенциально может вырасти на 4−5% с точки зрения реального производства товаров и услуг, а государственные расходы могут быть сокращены примерно на 3−4% ВВП, примерно на $1 трлн или больше», — сказал он на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Главным результатом станет отсутствие инфляции с 2025 по 2026 год, что было бы весьма примечательным», — утверждает Маск.

По оценкам Всемирного банка, ВВП США в 2024 году вырос на 2,8%. Ожидается, что американская экономика увеличится на 2,3% в 2025 году и на 2% в 2026 году.