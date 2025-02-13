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Каким будет курс рубля 14 февраля 2025: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня показал мощный рост, развивая импульс вечерней сессии среды. Об этом рассказывает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

В моменте бенчмарк подходил к 3290 п. Накануне он обновил максимум с мая 2024 г., в результате капитализация входящих в его расчет компаний превысила 7 трлн руб., всего за день увеличившись на 0,5 трлн.

Долгожданный контакт президентов РФ и США привел к схлопыванию значительной части геополитического дисконта, заложенного еще в 2022 году. К тому же вышедшие в среду данные Росстата указали на замедление годовой инфляции, что снижает вероятность жесткой позиции ЦБ на завтрашнем заседании по ключевой ставке.

Завтра стартует Мюнхенская конференция по безопасности, главная тема повестки — урегулирование конфликта на Украине. Инвесторы продолжат чутко реагировать на новостной фон. В США в конце недели будут опубликованы данные по розничным продажам в январе.

В России центральное событие пятницы — заседание ЦБ по ключевой ставке. Последние макроданные дают основания ожидать сохранения ключевой на текущем уровне 21%.

Эмоции участников торгов могут постепенно стабилизироваться, да и приближение выходных может обусловить более осторожную торговлю. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 февраля — 3150−3300 п.

Рубль резко укрепился, юань на Мосбирже подходил к 12,1, доллар упал на 90. Волатильность рублевых активов резко возросла на фоне сокращения риск-премии после разговора президентов РФ и США. Фактор геополитики вышел на первый план. Для более серьезной ревальвации в обозримой перспективе оснований нет. Напротив, более вероятно, что инвалюты вскоре отыграют часть потерь на фоне стабилизации эмоций, охвативших рынок.

Ожидаемое сохранение ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ можно будет трактовать в пользу нацвалюты — ДКП останется жесткой. С учетом «тонкости» валютного рынка волатильность, вероятно, сохранится повышенной. Прогноз на пятницу по юаню — 12−13 рублей за юань, по доллару — 89,5−93,5.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».