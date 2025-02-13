Каким будет курс рубля 14 февраля 2025: прогноз эксперта

В моменте бенчмарк подходил к 3290 п. Накануне он обновил максимум с мая 2024 г., в результате капитализация входящих в его расчет компаний превысила 7 трлн руб., всего за день увеличившись на 0,5 трлн.
Долгожданный контакт президентов РФ и США привел к схлопыванию значительной части геополитического дисконта, заложенного еще в 2022 году. К тому же вышедшие в среду данные Росстата указали на замедление годовой инфляции, что снижает вероятность жесткой позиции ЦБ на завтрашнем заседании по ключевой ставке.
Завтра стартует Мюнхенская конференция по безопасности, главная тема повестки — урегулирование конфликта на Украине. Инвесторы продолжат чутко реагировать на новостной фон. В США в конце недели будут опубликованы данные по розничным продажам в январе.
В России центральное событие пятницы — заседание ЦБ по ключевой ставке. Последние макроданные дают основания ожидать сохранения ключевой на текущем уровне 21%.
Эмоции участников торгов могут постепенно стабилизироваться, да и приближение выходных может обусловить более осторожную торговлю. Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 февраля — 3150−3300 п.
Рубль резко укрепился, юань на Мосбирже подходил к 12,1, доллар упал на 90. Волатильность рублевых активов резко возросла на фоне сокращения риск-премии после разговора президентов РФ и США. Фактор геополитики вышел на первый план. Для более серьезной ревальвации в обозримой перспективе оснований нет. Напротив, более вероятно, что инвалюты вскоре отыграют часть потерь на фоне стабилизации эмоций, охвативших рынок.
Ожидаемое сохранение ключевой ставки на завтрашнем заседании ЦБ можно будет трактовать в пользу нацвалюты — ДКП останется жесткой. С учетом «тонкости» валютного рынка волатильность, вероятно, сохранится повышенной. Прогноз на пятницу по юаню — 12−13 рублей за юань, по доллару — 89,5−93,5.
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