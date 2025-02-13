Каким будет курс рубля 14 февраля 2025: прогноз эксперта

Рубль резко укрепился, юань на Мосбирже подходил к 12,1, доллар упал на 90. Волатильность рублевых активов резко возросла на фоне сокращения риск-премии после разговора президентов РФ и США. Фактор геополитики вышел на первый план. Для более серьезной ревальвации в обозримой перспективе оснований нет. Напротив, более вероятно, что инвалюты вскоре отыграют часть потерь на фоне стабилизации эмоций, охвативших рынок.