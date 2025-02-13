Как изменились ставки по вкладам в топ-6 крупнейших банков перед заседанием ЦБ

Почта Банк с 6 февраля скорректировал ставки по всем своим депозитам, в среднем снизив их на 0,5−1 п.п. Так, по вкладу «Добро пожаловать», для новых вкладчиков максимальная ставка на сроки полгода и девять месяцев была уменьшена на 0,5 п.п., теперь она составляет 23% годовых. Кроме того, данный вклад больше нельзя открыть на три месяца — доступны лишь сроки полгода и девять месяцев.