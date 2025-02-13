Как изменились ставки по вкладам в топ-6 крупнейших банков перед заседанием ЦБ

Совкомбанк
Совкомбанк 12 февраля обновил условия по своему накопительному счету «Онлайн-копилка». Согласно информации на официальном сайте банка, клиенты, впервые открывшие данный счет, начиная с этой даты, могут воспользоваться повышенной приветственной ставкой 21% годовых в течение первых трех месяцев с момента открытия.
Данная ставка действует на сумму до 1,5 млн рублей. Если сумма превышает указанный предел или истекает трехмесячный период, начинает применяться базовая ставка в размере 16% годовых. Проценты начисляются ежедневно на остаток и выплачиваются в день, совпадающий с датой открытия счета, раз в месяц. Оформить накопительный счет «Онлайн-копилка» может держатель карты «Халва» старше 18 лет.
ВТБ
ВТБ с 10 февраля предоставил клиентам возможность одновременно иметь два счета с повышенными ставками. Максимальные приветственные ставки по счетам остались без изменений: 24% годовых начисляются на минимальный ежемесячный остаток, а 22% годовых — на ежедневный остаток.
С 4 февраля ВТБ изменил ставки по продукту «ВТБ-Вклад». Максимальная доходность для новых вкладчиков с суммами от 10 тыс. рублей до 15 млн рублей была увеличена до 22,6% годовых (ранее 22,5%), но для вкладов свыше 15 млн рублей ставки снизились на коротких сроках. Теперь ставка составляет 21,9% при размещении на три месяца и 22,6% на полгода (ранее 23%).
Почта Банк
Почта Банк с 6 февраля скорректировал ставки по всем своим депозитам, в среднем снизив их на 0,5−1 п.п. Так, по вкладу «Добро пожаловать», для новых вкладчиков максимальная ставка на сроки полгода и девять месяцев была уменьшена на 0,5 п.п., теперь она составляет 23% годовых. Кроме того, данный вклад больше нельзя открыть на три месяца — доступны лишь сроки полгода и девять месяцев.
Россельхозбанк
Россельхозбанк, начиная с 7 февраля, также снизил максимальные ставки по своему депозиту «Свой вклад» на 0,5 п.п. Теперь максимальная доходность в 22,5% годовых (ранее 23%) предлагается для новых клиентов, которые оформляют вклад на три или шесть месяцев с капитализацией процентов, и при условии, что в последние 30 дней у них не было открытых счетов или вкладов в банке.
На других сроках ставки остались без изменений. Для существующих клиентов ставки по этому продукту на аналогичные сроки составляют 19,8% годовых при размещении на три месяца и 20,8% на шесть месяцев.
Газпромбанк
Газпромбанк с 14 февраля представит два новых вклада — «В Балансе» и «В Балансе 2.0», которые позволяют получать повышенный доход благодаря остаткам на банковской карте. Информация об этом размещена в обновленных тарифах на официальном сайте кредитной организации.
Эти два вклада различаются минимальной и максимальной суммой размещения, а также требуемой суммой среднемесячного остатка на карте, который необходимо поддерживать для начисления дополнительной надбавки, отмечается на сайте банка.
Максимальная ставка по вкладам «В Балансе» и «В Балансе 2.0» составляет 23,2% годовых. Она действует при размещении средств на срок девять месяцев (231 день), с учетом надбавки в размере 3 п.п., если среднемесячный остаток на карте в период с 1 по 25 число каждого календарного месяца составляет не менее 50 тыс. рублей для вклада «В Балансе» и 150 тыс. рублей для вклада «В Балансе 2.0».
Сбербанк
Сбербанк с 1 февраля увеличил ставки по вкладу «Лучший %» на 1,5 процентных пункта, что отражено в обновленных тарифах на сайте банка. Максимальная ставка составляет 22,5% годовых (ранее — 21%) для вкладов со сроком от трех до шести месяцев.
По другим срокам ставки выросли на 1 п.п.: для вкладов на один-два месяца — до 19% годовых, на семь-девять месяцев — до 21%, а для депозитов на десять месяцев и на год — до 20% годовых при условии выплаты процентов в конце срока вклада. Минимальный размер вклада составляет 100 тысяч рублей.
Данные ЦБ
Ранее Центробанк сообщал, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в первые десять дней февраля уменьшилась на 0,03 процентного пункта, достигнув уровня в 21,44% годовых, сообщает Центробанк. Постепенное снижение средней ставки по депозитам приводит к сокращению разрыва с действующей ключевой ставкой.
По данным ежедневного индекса FRG100, на 12 февраля средняя процентная ставка по вкладам сроком на один год и суммой от 100 тысяч рублей в 80 крупнейших банках составляет 17,23% годовых. Максимальное значение этого индекса за весь период наблюдений, начиная с апреля 2017 года, было зарегистрировано в период с 21 по 23 декабря и составило 17,79%.
Повышенные ставки распространяются только на те средства, которые пополняются хотя бы наполовину за счет «новых денег». Под «новыми деньгами» подразумеваются средства, которые не находились на депозитах в Сбербанке в течение двух месяцев до открытия вклада.
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