Honda и Nissan окончательно отказались от идеи слияния

Японские автогиганты Honda Motor и Nissan Motor окончательно отказались от планов по объединению. Как передает агентство Kyodo, соответствующее решение было принято на заседаниях советов директоров обеих компаний.
Тем не менее, согласно информации источника, Honda и Nissan продолжат обсуждать возможности сотрудничества в сфере разработки и производства электромобилей.
Первоначально планировалось, что объединение бизнеса будет реализовано через создание совместной холдинговой компании. Однако позже газета «Иомиури» сообщила, что Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны Nissan, что подорвало дальнейшие переговоры о слиянии.
Потенциальный альянс двух крупнейших автопроизводителей Японии рассматривался аналитиками как ответ на усиливающуюся конкуренцию со стороны китайских компаний, активно развивающих отрасль электромобилей.
Слияние могло бы привести к созданию третьей по величине автомобильной корпорации в мире, уступающей лишь Toyota и Volkswagen. Такой шаг, по мнению экспертов, предоставил бы концернам возможность привлекать дополнительные инвестиции для усиления позиций на рынке и более эффективного соперничества с лидерами индустрии электромобилей, такими как Tesla и BYD.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».