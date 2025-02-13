Honda и Nissan окончательно отказались от идеи слияния

Слияние могло бы привести к созданию третьей по величине автомобильной корпорации в мире, уступающей лишь Toyota и Volkswagen. Такой шаг, по мнению экспертов, предоставил бы концернам возможность привлекать дополнительные инвестиции для усиления позиций на рынке и более эффективного соперничества с лидерами индустрии электромобилей, такими как Tesla и BYD.