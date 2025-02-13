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Глава МИД Эстонии заявил, что ЕС может ответить на пошлины Трампа

Евросоюз способен и готов ввести ответные пошлины против США, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Источник: РИА "Новости"

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии дал интервью Vikerraadio. Он обсудил, в том числе, введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против товаров из Канады и Мексики, а также готовность этих стран дать ответ.

«Будем честны, ЕС тоже способен и готов ввести высокие тарифы против США», — отметил Цахкна.

Как пояснил эстонский министр, американская экономика на глубоком уровне связана с европейской.

«Я искренне верю, что США не заинтересованы в тарифной войне. Единственным, кто от этого выиграет, будет Китай», — подчеркнул глава МИД страны.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.