Глава МИД Эстонии заявил, что ЕС может ответить на пошлины Трампа

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии дал интервью Vikerraadio. Он обсудил, в том числе, введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против товаров из Канады и Мексики, а также готовность этих стран дать ответ.
«Будем честны, ЕС тоже способен и готов ввести высокие тарифы против США», — отметил Цахкна.
Как пояснил эстонский министр, американская экономика на глубоком уровне связана с европейской.
«Я искренне верю, что США не заинтересованы в тарифной войне. Единственным, кто от этого выиграет, будет Китай», — подчеркнул глава МИД страны.
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