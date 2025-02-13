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СМИ: Генеральная прокуратура оспорила решение по Домодедово

В планах Генпрокуратуры — добиться полного ареста активов аэропорта Домодедово и связанной с ним компании, сообщают «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Генеральная прокуратура оспорила постановление Арбитражного суда Московской области, касающееся смягчения обеспечительных мер в отношении аэропорта Домодедово и компании «Домодедово Фьюэл Фасилитис» («ДФФ»). Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее суд принял решение частично снять обеспечительные меры, чтобы «ДФФ» могла осуществить выплату купонного дохода держателям ее облигаций.

С точки зрения Генеральной прокуратуры, данное решение является незаконным, а позиции заявителей были «синхронизированы и направлены на введение суда и общественности в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела и угроз финансовых потерь для добросовестных владельцев облигаций».

Кроме того, в апелляционной жалобе ведомства говорится, что доводы о невозможности расчетов с держателями облигаций «ДФФ», а также аргументы о финансовых рисках для группы компаний «Домодедово» представляются явно надуманными.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».