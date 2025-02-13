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FT выяснила, в какую сумму обойдутся страховщикам пожары в Лос-Анжелесе

Страховые выплаты пострадавшим от лесных пожаров в округе Лос-Анжелес, предположительно, обойдутся мировой отрасли страхования почти в 40 млрд долларов. Об этом пишет газета Financial Times, сославшись на экспертов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Предполагаемые страховые выплаты пострадавшим от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес обойдутся мировой отрасли страхования почти в $40 млрд из более чем $250 млрд общего экономического ущерба», — сказано в статье.

Как напоминает издание, еще до пожаров страховщики уходили из штата Калифорния «из-за ужесточения правил защиты прав потребителей и участившихся стихийных бедствий». Так, например, одна из крупнейших американских страховых компаний American International Group еще три года назад прекратила предлагать новые полисы большинству домовладельцев в Калифорнии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и самых богатых жителях штата.

«Агенты по страхованию утверждают, что закон Калифорнии о защите прав потребителей стал слишком обременительным и не позволяет получать достаточную прибыль для работы в штате», — сказано в материале.

По данным компании Howden Insurence, на которую ссылается газета, с 2019 по 2023 год количество выданных страховых полисов сократилось на 340 тысяч.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.