FT выяснила, в какую сумму обойдутся страховщикам пожары в Лос-Анжелесе

Как напоминает издание, еще до пожаров страховщики уходили из штата Калифорния «из-за ужесточения правил защиты прав потребителей и участившихся стихийных бедствий». Так, например, одна из крупнейших американских страховых компаний American International Group еще три года назад прекратила предлагать новые полисы большинству домовладельцев в Калифорнии, чтобы сосредоточиться на бизнесе и самых богатых жителях штата.