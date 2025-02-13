МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании, сообщили в пресс-службе ведомства. Служба выявила в действиях организации при предоставлении скидок признаки нарушения антимонопольного законодательства.
«ФАС России установила, что АО “Федеральная пассажирская компания” отменило скидку на проезд для пассажиров с инвалидностью в поездах дальнего следования в Калининградскую область и обратно. При этом организация предоставляла аналогичную скидку на проезд по остальной территории России», — отметили в ФАС.
По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов пассажиров, в том числе жителей Калининградской области, и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции.
«ФАС России выдала компании предупреждение. АО “Федеральная пассажирская компания” необходимо предоставить пассажирам с инвалидностью, следующим во обоих направлениях Калининградской области, включая жителей региона, возможность приобретения билетов на специализированные места в поездах дальнего следования на аналогичных условиях, которые действуют на других железнодорожных направлениях РФ», — сказали в ФАС.
В случае неисполнения предупреждения служба возбудит антимонопольное дело.