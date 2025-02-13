ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании

«ФАС России установила, что АО “Федеральная пассажирская компания” отменило скидку на проезд для пассажиров с инвалидностью в поездах дальнего следования в Калининградскую область и обратно. При этом организация предоставляла аналогичную скидку на проезд по остальной территории России», — отметили в ФАС.