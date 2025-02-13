Европейская задачка со звездочкой: заполнить газовые хранилища и не разориться

Энергетический кризис заставил ЕС ввести обязательные цели по заполнению хранилищ, которые с 2022 года должны быть заполнены как минимум на 90% к 1 ноября. Несмотря на эти меры, к началу февраля 2025 года запасы газа в ЕС оказались на минимальном уровне за последние годы — лишь 50% вместо 70% годом ранее, что связано с холодной зимой и отсутствием ветра, ограничившего выработку возобновляемой энергии. Это вызвало тревогу по поводу подготовки к следующему отопительному сезону, а страны ЕС, такие как Италия и Германия, ищут возможные пути ускорения закачки газа в хранилища.