Европейская задачка со звездочкой: заполнить газовые хранилища и не разориться

С начала конфликта на Украине и резкого сокращения поставок российского газа Европа оказалась перед необходимостью пересмотреть свои подходы к энергетической безопасности. Европейский союз, обладающий второй по величине сетью газовых хранилищ в мире после США, сумел пережить первую зиму в условиях кризиса благодаря сокращению спроса на газ и увеличению импорта сжиженного газа (СПГ) из США, Катара и даже из России. Однако в 2025 году перед ЕС вновь встал риск газового дефицита, вызванный неблагоприятными погодными условиями и экономически невыгодным пополнением запасов летом, об это пишет Bloomberg.
Европа во многом зависит от газовых хранилищ в отопительный сезон, когда спрос на энергию резко возрастает. Хранилища покрывают около 30% суточных потребностей зимой, а в особенно холодные дни этот показатель достигает 50%. В летний период ситуация меняется: потребности в газе снижаются, а избыток предложения позволяет пополнять резервы. Однако сокращение поставок из России в 2022 году сделало Европу еще более зависимой от глобального газового рынка и динамики цен.
Энергетический кризис заставил ЕС ввести обязательные цели по заполнению хранилищ, которые с 2022 года должны быть заполнены как минимум на 90% к 1 ноября. Несмотря на эти меры, к началу февраля 2025 года запасы газа в ЕС оказались на минимальном уровне за последние годы — лишь 50% вместо 70% годом ранее, что связано с холодной зимой и отсутствием ветра, ограничившего выработку возобновляемой энергии. Это вызвало тревогу по поводу подготовки к следующему отопительному сезону, а страны ЕС, такие как Италия и Германия, ищут возможные пути ускорения закачки газа в хранилища.
Стоимость закачки газа также стала важным фактором: разница между летними и зимними контрактами в начале 2025 года значительно сузилась, делая летние закупки экономически невыгодными. Энергетические компании могут столкнуться с убытками в размере до 3 миллиардов евро, что подталкивает правительства ЕС к вмешательству. Регламент позволяет странам поручать государственным организациям закупку газа, однако это создает риск ценовых спекуляций и конкуренции между странами Европы.
Несмотря на эти вызовы, Европа продолжает отказываться от прежней зависимости от российского газа, стремясь к полной независимости от ископаемого топлива из РФ к 2027 году согласно плану REPowerEU. Даже в случае мирного соглашения между Россией и Украиной ЕС вряд ли вернется к прежним объемам импорта газа из России, ведь за последние годы было заключено множество соглашений с альтернативными поставщиками.
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