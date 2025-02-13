Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспорт газа из Азербайджана в Европу в январе составил 1 млрд куб. м

БАКУ, 13 февраля. /ТАСС/. Азербайджан в январе 2025 года экспортировал 2 млрд куб. м газа, ровно половина общего объема поставлена на европейский рынок. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

Источник: Reuters

«Из общего объема 1 млрд куб. м (50% всего экспорта) поставлено в Европу, 0,7 млрд куб. м (35%) — в Турцию, 0,3 млрд куб. м (15%) — в Грузию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго.

В январе 2024 года объем экспорта газа из Азербайджана составил 2,3 млрд куб. м.

Согласно статистике министерства, добыча газа в Азербайджане в январе составила 3,9 млрд куб. м против 4,3 млрд куб. м за тот же период 2024 года.

В 2024 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд куб. м газа, более половины этого объема — 12,9 млрд куб. м — пришлось на европейский рынок.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, входящему в состав Южного газового коридора. Покупателями азербайджанского газа в Европе являются Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения и Хорватия.