Экспорт газа из Азербайджана в Европу в январе составил 1 млрд куб. м

«Из общего объема 1 млрд куб. м (50% всего экспорта) поставлено в Европу, 0,7 млрд куб. м (35%) — в Турцию, 0,3 млрд куб. м (15%) — в Грузию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго.
В январе 2024 года объем экспорта газа из Азербайджана составил 2,3 млрд куб. м.
Согласно статистике министерства, добыча газа в Азербайджане в январе составила 3,9 млрд куб. м против 4,3 млрд куб. м за тот же период 2024 года.
В 2024 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд куб. м газа, более половины этого объема — 12,9 млрд куб. м — пришлось на европейский рынок.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, входящему в состав Южного газового коридора. Покупателями азербайджанского газа в Европе являются Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения и Хорватия.