Экспорт газа из Азербайджана в Европу в январе составил 1 млрд куб. м

«Из общего объема 1 млрд куб. м (50% всего экспорта) поставлено в Европу, 0,7 млрд куб. м (35%) — в Турцию, 0,3 млрд куб. м (15%) — в Грузию», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго.