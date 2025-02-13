Эксперт рассказал, стоит ли закрывать вклады из-за снижения ставок

На данный момент россияне все еще имеют возможность открыть вклад на сравнительно выгодных условиях, но это касается в основном тех, кто готов разместить свои средства на срок от одного до двух лет. По мнению Бархоты, длинные депозиты по-прежнему обеспечивают более высокую доходность. Однако важно понимать, что деньги нужно вкладывать как минимум на год, чтобы получить ощутимую выгоду от таких условий, заключил специалист.