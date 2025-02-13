Эксперт рассказал, стоит ли закрывать вклады из-за снижения ставок

С начала 2025 года российские банки начали постепенно снижать процентные ставки по вкладам. Доходность депозитов на сроки от трех до шести месяцев снизилась на 0,08−0,3 процентного пункта. Такая ситуация обусловлена корректировкой, последовавшей за паникой на рынке в конце прошлого года, вызванной изменениями ключевой ставки, объяснил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
По его словам, тенденция к снижению ставок сохранится в ближайшем будущем.
Осенью прошлого года, в октябре, ключевая ставка была поднята до 21%, что заставило коммерческие банки активно поднимать свои депозитные ставки. Это привело к появлению рекордных условий по доходности вкладов, которые стали соперничающими по привлекательности даже с облигациями федерального займа. Тем не менее на последнем заседании совет директоров Центробанка оставил ключевую ставку без изменений, что сигнализировало о близости ее стабилизации. Этот шаг подтолкнул банки к пересмотру и снижению ставок.
«В случае благоприятного развития ключевая ставка сохранится на уровне 21%, однако при более пессимистичном сценарии она может вырасти до 23−25%. В ответ на это банки корректируют свои условия по вкладам — например, предлагают высокие ставки для краткосрочных размещений, постепенно снижая проценты для более длительных сроков», — прокомментировал ситуацию Бархота.
Эксперт спрогнозировал, что снижение ставок по депозитам продолжится — к июлю 2025 года доходность вкладов может уменьшиться до 1−1,5% годовых. Финансист полагает, что при условии неизменной ключевой ставки банки будут уделять больше внимания внутренним факторам, таким как их собственная финансовая устойчивость и спрос на кредитные продукты. Именно эти факторы будут определять дальнейшую корректировку депозитных ставок.
На данный момент россияне все еще имеют возможность открыть вклад на сравнительно выгодных условиях, но это касается в основном тех, кто готов разместить свои средства на срок от одного до двух лет. По мнению Бархоты, длинные депозиты по-прежнему обеспечивают более высокую доходность. Однако важно понимать, что деньги нужно вкладывать как минимум на год, чтобы получить ощутимую выгоду от таких условий, заключил специалист.
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