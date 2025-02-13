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Экономист перечислила последствия пошлин Трампа для США

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, при чем тарифы против КНР уже вступили в силу. Кроме того, американский лидер грозился ввести пошлины на товары из ЕС и стран БРИКС. О том, чем торговые войны Трампа обернутся для США, рассказала Софья Главина, к.э.н., доцент Экономического факультета РУДН.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Пошлины, введенные администрацией Трампа против Мексики, Канады и Китая, могут нанести значительный ущерб экономике США», — сказала она.

Экономист также перечислила ряд основных последствий, с которыми столкнутся Штаты.

Увеличение цен для потребителей

По словам эксперта, пошлины на импортируемые товары приведут к росту цен на них, что негативно скажется на покупательной способности американских граждан.

«Американские компании, которым приходится платить больше за импорт товаров, поднимут цены, чтобы покрыть хотя бы часть дополнительных расходов», — пояснила она.

Снижение конкурентоспособности

Софья Главина отметила, что американские компании, зависящие от импортных компонентов, могут столкнуться с увеличением производственных затрат. Это снизит их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынках.

Ответные меры

«Страны, на которые наложены пошлины, могут ввести ответные тарифы на американские товары, что приведет к снижению экспорта из США и потере рабочих мест в определенных отраслях», — добавила экономист.

Финансы Mail напоминают, что Китай ввел ответные пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельхозтехнику и некоторые автомобили. Пекин также добавил в список «ненадежных» организаций PVH Corp., владеющую брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen, и поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».