Экономист перечислила последствия пошлин Трампа для США

«Пошлины, введенные администрацией Трампа против Мексики, Канады и Китая, могут нанести значительный ущерб экономике США», — сказала она.
Экономист также перечислила ряд основных последствий, с которыми столкнутся Штаты.
Увеличение цен для потребителей
По словам эксперта, пошлины на импортируемые товары приведут к росту цен на них, что негативно скажется на покупательной способности американских граждан.
«Американские компании, которым приходится платить больше за импорт товаров, поднимут цены, чтобы покрыть хотя бы часть дополнительных расходов», — пояснила она.
Снижение конкурентоспособности
Софья Главина отметила, что американские компании, зависящие от импортных компонентов, могут столкнуться с увеличением производственных затрат. Это снизит их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на международном рынках.
Ответные меры
«Страны, на которые наложены пошлины, могут ввести ответные тарифы на американские товары, что приведет к снижению экспорта из США и потере рабочих мест в определенных отраслях», — добавила экономист.
Финансы Mail напоминают, что Китай ввел ответные пошлины на импортируемые из США уголь, сжиженный природный газ, нефть, сельхозтехнику и некоторые автомобили. Пекин также добавил в список «ненадежных» организаций PVH Corp., владеющую брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Van Heusen, и поставщика продуктов и услуг в области генетического тестирования Illumina Inc.
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