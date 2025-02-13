Экономист перечислила последствия пошлин Трампа для США

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал указ о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая, при чем тарифы против КНР уже вступили в силу. Кроме того, американский лидер грозился ввести пошлины на товары из ЕС и стран БРИКС. О том, чем торговые войны Трампа обернутся для США, рассказала Софья Главина, к.э.н., доцент Экономического факультета РУДН.