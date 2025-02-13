Аналитик спрогнозировал, на каком уровне ЦБ будет держать ставку весь 2025 год

Уже в пятницу, 14 февраля, совет директоров Банка России вынесет первое решение по ключевой ставке в этом году. Финансы Mail спросили у главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, как поступит регулятор уже на ближайшем заседании и что будет с ключевой ставкой до конца года.