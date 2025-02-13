Аналитик спрогнозировал, на каком уровне ЦБ будет держать ставку весь 2025 год

«Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 14 февраля снова сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Учитывая замедление кредитования, мы полагаем, что ЦБ не будет повышать ключевую ставку», — отметил Михаил Васильев.
В то же время инфляция и инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, поэтому Банк России, вероятно, сохранит жёсткую риторику и укажет на необходимость длительного поддержания жёстких денежно-кредитных условий, считает эксперт.
Главным фактором для изменения ключевой ставки для регулятор аостается уровень инфляции в России. «Инфляция в ближайшие кварталы будет оставаться на высоком уровне около 10% и к концу года замедлится только до 8,1%», — прогнозирует специалист.
Поэтому он считает, что Центробанк будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь год.
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