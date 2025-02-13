Аксаков считает, что рубль продолжит свое укрепление

Аксаков также отметил, что укрепление рубля не повлияет на завтрашнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке. По его мнению, Банк России завтра сохранит ставку на уровне 21%, а на следующем заседании в марте может перейти ее к снижению. «ЦБ все-таки сейчас займет выжидательную позицию. Оставит ее на том же уровне, который сейчас существует, но на следующем заседании допускаю, что уже снизит ставку», — заключил он.