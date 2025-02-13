Аксаков считает, что рубль продолжит свое укрепление

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. С учетом международной обстановки и текущей экономической составляющей в РФ факторы, влияющие на укрепление рубля, имеют тенденцию к усилению. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Я считаю, что на рынке всегда надо действовать аккуратно, но при этом учитывать тенденции и постепенно, исходя из них, переходить на те валюты, которые будут более выгодны. С моей точки зрения, рубль будет иметь тенденцию к укреплению», — сказал он.
Аксаков пояснил, что рубль укрепляется в связи с международной обстановкой и грамотными действиями ЦБ по проведению денежно-кредитной политики. «Экономическая ситуация у нас находится под контролем, то есть регулируется достаточно эффективно — ЦБ проводит очень разумную денежно-кредитную политику», — добавил он.
Аксаков также отметил, что укрепление рубля не повлияет на завтрашнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке. По его мнению, Банк России завтра сохранит ставку на уровне 21%, а на следующем заседании в марте может перейти ее к снижению. «ЦБ все-таки сейчас займет выжидательную позицию. Оставит ее на том же уровне, который сейчас существует, но на следующем заседании допускаю, что уже снизит ставку», — заключил он.
Рубль активно растет с вечера 12 февраля на фоне телефонного разговора президентов РФ и США. Сегодня курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 91 рублей впервые с 18 сентября 2024 года, курс евро — ниже 95 ₽ впервые с 12 августа.